Rudi Garcia adore les glaces

Pas fâché avec le plaisir ce bon vieux Rudi Garcia. En vadrouille sur la Côte d’Azur, l’ancien sélectionneur de la Belgique a été aperçu « ce dimanche vers 11h30 » dans un marchand de glaces du vieux Antibes . Nice-Matin partage que l’heureuse boutique est l’enseigne Amarena, qui avait déjà reçu cet été la visite de Kingsley Coman. On ne sait pas pour quel parfum a opté le coach , mais au vu de sa dégaine pendant la dernière Coupe du monde, on met une pièce sur un duo très américain, burger-cookies, accompagné d’un cornet, bien évidemment.

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ABS pour SOFOOT.com