CR7 retrouve son rang en Saudi Pro League
information fournie par So Foot 30/01/2026 à 20:31

La tournée du patron. Al-Nassr a fait respecter la hiérarchie contre Al-Kholood vendredi en Saudi Pro League (0-3). João Félix a fait le plus gros du boulot en offrant l’ouverture du score sur un plateau à Cristiano Ronaldo (47 e ). Un but qui a son importance car il permet à CR7 de rejoindre Julián Quiñones (Al-Qadsiah) en tête du classement des buteurs du championnat avec 17 réalisations.

Mohamed Simakan a ensuite fait le break sur un corner, botté par… João Félix, encore lui (53 e ). Kingsley Coman a eu le dernier mot sur penalty, une fois n’est pas coutume, comme Ronaldo était sorti huit minutes plus tôt (87 e ). Al-Nassr revient ainsi à trois points du leader Al-Hilal.…

QB pour SOFOOT.com

L'offre BoursoBank