Rúben Amorim va-t-il être élu entraîneur du mois en Premier League ?
30/10/2025 à 17:55

Sa meilleure victoire, c’est d’être encore là.

Samedi, Rúben Amorim fêtera ses un an en tant qu’entraîneur de Manchester United sur la pelouse de Nottingham Forest. L’occasion pour le Portugais de célébrer cette première année chaotique avec un quatrième succès de rang et de pourquoi pas figurer dans le top 4 du championnat, une prouesse qui semblait encore improbable il y a quelques mois.…

KM pour SOFOOT.com

