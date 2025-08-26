 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Ruben Amorim soulagé de ne pas jouer l'Europe
26/08/2025 à 22:15

Un fervent partisan du Brexit ?

Ce sera suffisamment rare cette saison pour qu’on le souligne : Manchester United jouera en milieu de semaine, mercredi, face à Grimsby, modeste pensionnaire de League Two . L’occasion de décrocher une première victoire cette saison, tout en se qualifiant pour le troisième tour de la League Cup. De l’aveu propre de Ruben Amorim, l’absence de Coupe d’Europe au calendrier des Red Devils est même une bonne chose.…

QB pour SOFOOT.com

  • Le Celtic prend la porte au Kazakhstan
    Le Celtic prend la porte au Kazakhstan
    information fournie par So Foot 26.08.2025 21:40 

    TREMBLEMENT DE TERRE ! Le Kairat Almaty a créé l’exploit en éliminant le Celtic en barrages de la Ligue des champions (0-0, 3-2 TAB). Frustré au Celtic Park la semaine dernière (0-0), le champion d’Ecosse a encore mangé son pain noir mercredi au Kazakhstan. Daizen ... Lire la suite

  • Travis Kelce et Taylor Swift au M&T Bank Stadium à Baltimore dans l'Etat américain du Maryland le 28 janvier 2024 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Patrick Smith )
    Taylor Swift va se marier avec le joueur de football américain Travis Kelce
    information fournie par AFP 26.08.2025 21:39 

    Taylor Swift a annoncé mardi qu'elle allait épouser le joueur de football américain Travis Kelce, une nouvelle très attendue qui a enchanté les fans de la superstar mondiale de la pop. Le couple a révélé son union à venir avec une publication sur Instagram les ... Lire la suite

  • La liste de Deschamps avec Rabiot ?
    La liste de Deschamps avec Rabiot ?
    information fournie par So Foot 26.08.2025 21:24 

    En rang deux par deux, et on se donne la main. Didier Deschamps sonnera la rentrée de l’équipe de France mercredi, à 14 heures, au siège de la FFF . Le sélectionneur y annoncera sa liste pour les matchs contre l’Ukraine et l’Islande , qualificatifs pour la Coupe ... Lire la suite

  • Auxerre prête un défenseur à Kaiserslautern
    Auxerre prête un défenseur à Kaiserslautern
    information fournie par So Foot 26.08.2025 20:32 

    Une joly destination. Absent du groupe des deux premiers matchs de championnat de l’AJ Auxerre, face à Lorient et Nice, Paul Joly a trouvé une porte de sortie pour la saison 2025-2026. Le latéral droit a rejoint le club allemand du Kaiserslautern (Bundesliga 2) ... Lire la suite

L'offre BoursoBank