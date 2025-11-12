Rúben Amorim impose une règle sur les autographes

Semaine A, semaine B.

Il n’a pas été élu entraîneur du mois d’octobre pour rien, et Rúben Amorim continue de le prouver avec une nouvelle règle qui va faire plaisir à tout le monde et surtout aux supporters des Red Devils . À compter de maintenant, 50% des joueurs devront signer des autographes avant les matchs à Old Trafford, ils alterneront avec les 50 % autres pour que tout le monde se colle à la tâche. Une belle initiative pour recoller les morceaux avec des fans qui sont à ça de perdre leurs cheveux à cause des performances douteuses des hommes d’Amorim.…

MH pour SOFOOT.com