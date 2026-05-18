Royaume-Uni: Starmer dit se concentrer sur son rôle de Premier ministre

Keir Starmer rencontre des membres de la police avant les manifestations de ce week-end, à Londres

Le Premier ministre ‌britannique Keir Starmer, confronté à d'intenses pressions qui visent à le ​convaincre de quitter le pouvoir après une déroute électorale historique du Labour lors du dernier scrutin local, a déclaré lundi rester concentré sur ​l'exercice de ses fonctions.

De nombreux responsables travaillistes jugent Keir Starmer responsable de la déroute ​électorale historique enregistrée par le parti ⁠lors des élections du 7 mai dernier, entraînant en réaction ‌un bond des coûts d'emprunt de l'Etat britannique.

"Je me concentre sur la mission qui m'a été confiée, à ​savoir servir mon pays ‌et remplir mes fonctions de Premier ministre de ⁠ce pays", a-t-il déclaré à son équipe lors d'une visite au siège du Parti travailliste.

Plus tôt, le vice-Premier ministre David Lammy avait déclaré ⁠que Keir ‌Starmer ne fixerait pas de calendrier pour son départ. Ces ⁠propos font suite à des informations parues dans la presse ‌ce week-end, selon lesquelles il envisageait d’annoncer ou non ⁠son intention de démissionner.

Le député Wes Streeting, qui a ⁠démissionné de son ‌poste de ministre de la Santé la semaine dernière, a déclaré ​samedi qu’il se présenterait à ‌toute élection officielle à la direction du parti. Le maire du Grand Manchester, Andy Burnham, ​brigue un siège au Parlement qui lui permettrait également de se présenter.

Keir Starmer a répété à plusieurs reprises qu'il avait ⁠l'intention de se défendre contre toute contestation de sa direction. Tout candidat souhaitant se présenter doit obtenir le soutien de 20% des députés travaillistes. Le Parti travailliste détenant actuellement 403 sièges, cela équivaut à 81 soutiens.

(William James et Elizabeth Piper ; version française Matthieu Huchet, ​édité par Augustin Turpin)