Royaume-Uni: le chômage recule légèrement mais le marché du travail reste sous pression

( AFP / HENRY NICHOLLS )

Le taux de chômage au Royaume-Uni a légèrement baissé pour les trois mois achevés fin avril, à 4,9%, mais le marché du travail reste sous pression avec un nombre d'emplois disponibles en recul et un chômage des jeunes au plus haut, selon l'Office national des statistiques (ONS).

Ce chiffre se compare au taux de 5% enregistré pour les trois mois achevés fin mars. Le marché de l'emploi "a peu évolué, avec certains signes que des travailleurs se tournent vers le travail indépendant", note jeudi Liz McKeown, directrice des statistiques économiques de l'ONS.

Les offres d'emploi "ont continué de diminuer, ce qui laisse penser que les entreprises sont de plus en plus prudentes quant au recrutement de nouveaux salariés" et "la croissance des salaires de base dans le secteur privé a ralenti pour atteindre son niveau le plus faible depuis cinq ans et demi", poursuit Mme McKeown.

Les entreprises s'attendent d'ailleurs à ce que le taux de chômage augmente dans les mois qui viennent, préviennent les Chambres de commerce britanniques: "Nos dernières prévisions suggèrent qu'il pourrait atteindre 5,2% d'ici Noël, les sociétés peinant à faire face aux pressions sur les coûts de main-d'oeuvre".

Le chômage des jeunes de 16 à 24 ans est resté stable sur la période, mais à plus de 16% il évolue à des niveaux élevés après s'être envolé ces dernières années. Un rapport commandé par le gouvernement pointait le mois dernier le risque d'une "génération perdue".

"Le marché du travail britannique ne montre aucun signe d'amélioration significative", remarque Joe Nellis, économiste chez MHA, pointant un "manque de dynamisme alors que l'économie peine à passer la seconde".

De fait, le Royaume-Uni a enregistré une baisse de 0,1% de son produit intérieur brut (PIB) en avril, une première depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, selon des chiffres publiés la semaine dernière.

"L'aspect le plus préoccupant concerne les jeunes", pour qui "décrocher le premier emploi est devenu de plus en plus difficile, les employeurs réduisant les recrutements de débutants et se montrant plus sélectifs dans leurs embauches", poursuit l'analyste.

La faiblesse du marché du travail sera scrutée par la Banque d'Angleterre, qui doit rendre plus tard jeudi sa décision sur son taux directeur. Le marché s'attend au statu quo, notamment après la publication mercredi d'un taux d'inflation stable à 2,8% en mai.