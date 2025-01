information fournie par So Foot • 06/01/2025 à 09:22

Roy Keane dézingue Trent-Alexander Arnold

Tacle appuyé.

Pas très en vue lors du derby du Nord de l’Angleterre entre Liverpool et Manchester United, qui s’est soldé sur un beau match nul (2-2), Trent Alexander-Arnold a essuyé quelques critiques. Dans cette rencontre, le latéral droit a notamment été impliqué sur le premier but des protégés de Ruben Amorim en étant surpris par un décalage de Bruno Fernandes pour Lisandro Martinez. Il n’en fallait pas plus pour qu’un ancien joueur des Red Devils sorte les griffes. Consultant pour Sky Sports, l’ancien milieu de terrain iconique de United Roy Keane a été droit au but.…

TM pour SOFOOT.com