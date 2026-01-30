Pourquoi Endrick doit prendre « ses précautions » en France

Salut les musclés ! Après un an et demi en Espagne, Endrick a posé ses valises à Lyon. Le Brésilien n’a pas raté ses débuts avec quatre buts lors de ses trois premières apparitions . L’attaquant de 19 ans a posé son regard sur la Ligue 1 et sur ses défenseurs dans un entretien accordé à L’Equipe .

« C’est une ligue très forte, très agressive . Les attaquants savent qu’ils vont avoir beaucoup de difficultés ici , explique-t-il. J’ai vu beaucoup de matchs quand Neymar est venu au Paris-Saint-Germain. L’agressivité, la dureté physique, je l’ai vue souvent au Brésil. Mais ici, en plus de l’agressivité, il y a cette force, cette puissance. C’est ce que j’avais constaté à l’époque. En venant ici, j’ai retrouvé ça. Je dois prendre mes précautions (rires). » …

QB pour SOFOOT.com