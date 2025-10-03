Rouen conforte sa place de leader, Versailles se relance

Pas de gros mouvement à signaler au terme de cette neuvième journée de National. Les forts ont gagné, les faibles ont perdu. En haut du classement, le FC Rouen enchaîne un quatrième succès et autant de clean-sheets d’affilé (une première depuis la mise en place de la poule unique) en assurant le service minimum face à un courageux Stade briochin (0-1) , désespérément avant-dernier.

Derrière lui, le FC Versailles s’est remis de sa défaite surprise à domicile face à QRM lors de la dernière journée. Sur la pelouse de la lanterne rouge Bourg-en-Bresse, les Yvelinois l’ont emporté par le plus petit écart eux aussi (0-1) et reviennent à quatre points du leader.…

JD pour SOFOOT.com