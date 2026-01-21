Une étude révèle les failles des tests antidopage dans le foot

Peu de dopage dans le foot ? Dans son dernier numéro publié ce mercredi, le magazine scientifique Epsiloon mène l’enquête sur l’algorithme utilisé par l’Agence mondiale antidopage (AMA) , dont s’inspire la FIFA ou la FFF pour mener ses tests . Et les conclusions sont saisissantes.

Comme l’explique l’autrice de l’enquête, Louane Velten, un modèle mis sur pieds en 2019 par une équipe de chercheurs de l’Institut national du sport et de l’université Paris-Cité aboutit à des résultats très différents de l’algorithme de l’AMA actuellement en vigueur .…

CMF pour SOFOOT.com