 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Une étude révèle les failles des tests antidopage dans le foot
information fournie par So Foot 21/01/2026 à 15:35

Une étude révèle les failles des tests antidopage dans le foot

Une étude révèle les failles des tests antidopage dans le foot

Peu de dopage dans le foot ? Dans son dernier numéro publié ce mercredi, le magazine scientifique Epsiloon mène l’enquête sur l’algorithme utilisé par l’Agence mondiale antidopage (AMA) , dont s’inspire la FIFA ou la FFF pour mener ses tests . Et les conclusions sont saisissantes.

Comme l’explique l’autrice de l’enquête, Louane Velten, un modèle mis sur pieds en 2019 par une équipe de chercheurs de l’Institut national du sport et de l’université Paris-Cité aboutit à des résultats très différents de l’algorithme de l’AMA actuellement en vigueur .…

CMF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un club allemand va péter le record d'affluence en Youth League
    Un club allemand va péter le record d'affluence en Youth League
    information fournie par So Foot 21.01.2026 15:52 

    À Cologne, on aime faire la fête… et en grand. Comme l’a annoncé le FC Cologne ce mercredi, 41 000 billets ont déjà été vendus pour le seizième de finale de son équipe U19 contre l’Inter Milan. Le 4 février, ils établiront ainsi un nouveau record de spectateurs ... Lire la suite

  • La statue de Cristiano Ronaldo brûlée à Madère
    La statue de Cristiano Ronaldo brûlée à Madère
    information fournie par So Foot 21.01.2026 15:28 

    La scène a choqué jusqu’au Portugal continental. À Funchal, devant le musée CR7, la statue de Cristiano Ronaldo a été volontairement incendiée par un individu qui a versé un liquide inflammable avant d’y mettre le feu , le tout filmé et diffusé sur les réseaux ... Lire la suite

  • Le football est-il vraiment un « sport de merde » ?
    Le football est-il vraiment un « sport de merde » ?
    information fournie par So Foot 21.01.2026 14:34 

    Luis Enrique l'assure : le foot, «  c’est un sport de merde  » . Avant de chier sur le ballon rond, voici comment utiliser cette expression. Jean Pierre Coffe fait des émules. Le critique préféré des Français avant Mercotte et François-Régis Gaudry avait fait sienne ... Lire la suite

  • Déjà sélectionnés avec les États-Unis, ils deviennent internationaux au Mexique
    Déjà sélectionnés avec les États-Unis, ils deviennent internationaux au Mexique
    information fournie par So Foot 21.01.2026 14:21 

    What a timing. Richard Ledezma et Brian Gutiérrez sont coéquipiers au Deportivo Guadalajara. Ils sont nés dans l’Arizona et dans l’Illinois (yeah), et possèdent tous les deux la nationalité étatsunienne et mexicaine. Ils ont déjà joué avec la sélection des États-Unis, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank