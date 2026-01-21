La statue de Cristiano Ronaldo brûlée à Madère
La scène a choqué jusqu’au Portugal continental. À Funchal, devant le musée CR7, la statue de Cristiano Ronaldo a été volontairement incendiée par un individu qui a versé un liquide inflammable avant d’y mettre le feu , le tout filmé et diffusé sur les réseaux sociaux.
Dans la vidéo, l’auteur accompagne son geste d’un message inquiétant, parlant du « dernier avertissement de Dieu » avant d’enchaîner sur un breakdance improvisé.…
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer