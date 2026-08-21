Rothen va s’enflammer en Liga
Cambio de chaîne. Après avoir récupéré les droits de la Liga avec Disney+, DAZN est en train de constituer son équipe pour commenter le championnat espagnol. Selon L’Équipe , Jérôme Rothen et Benoît Trémoulinas accompagneront notamment Adrien Courouble, Éric Huet et Hamza Rahmani au micro.
Les matchs du Real Madrid et du Barça auront le droit à trente minutes d’avant-match et les plus grosses affiches seront commentées directement depuis le stade.…
MJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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