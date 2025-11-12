Ross Barkley n’a « pas bu depuis l’été » et ça lui réussit plutôt pas mal
Sans alcool, la fête est plus folle.
Arrivé à Aston Villa à l’été 2024, Ross Barkley revit après quelques saisons compliquées . Ancien grand espoir d’Everton (plus de 200 matchs avec les Toffees ), le milieu de terrain a connu plusieurs expériences en dent de scie, notamment à l’OGC Nice et à Luton Town. Absent en début de saison pour des « raisons personnelles » , l’international anglais enchaîne les matchs sous la direction d’Unai Emery.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer