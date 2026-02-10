 Aller au contenu principal
Rosenior se montre résilient face aux moqueries en ligne
information fournie par So Foot 10/02/2026 à 12:48

Moqué en ligne, solide sur le terrain. En conférence de presse avant le match de ce mardi contre Leeds United, Liam Rosenior est revenu sur les moqueries dont il a été victimes ces dernières semaines sur Internet. Pour son discours entrepreneurial, le technicien de Chelsea s’est notamment vu affublé du surnom « LinkedIn Liam » ou comparé à David Brent , patron d’une boîte de vente de papier joué par Ricky Gervais dans la version originale de la série The Office .

<iframe loading="lazy" title="Who's more 'David Brent': Rosenior or Arteta?" width="422" height="750" src="https://www.youtube.com/embed/KBBVAvaX4gM?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

JE pour SOFOOT.com

