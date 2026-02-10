Rosenior se montre résilient face aux moqueries en ligne
Moqué en ligne, solide sur le terrain. En conférence de presse avant le match de ce mardi contre Leeds United, Liam Rosenior est revenu sur les moqueries dont il a été victimes ces dernières semaines sur Internet. Pour son discours entrepreneurial, le technicien de Chelsea s’est notamment vu affublé du surnom « LinkedIn Liam » ou comparé à David Brent , patron d’une boîte de vente de papier joué par Ricky Gervais dans la version originale de la série The Office .
<iframe loading="lazy" title="Who's more 'David Brent': Rosenior or Arteta?" width="422" height="750" src="https://www.youtube.com/embed/KBBVAvaX4gM?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>…
JE pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer