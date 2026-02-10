La Lazio veut s’installer dans un stade historique de Rome

La Lazio veut s’installer dans un stade historique de Rome

L’Olimpico bientôt désert ? Quelques semaines après que l’AS Roma a dévoilé son projet de nouveau stade, la Lazio a elle aussi ses propres plans.

Les Laziali ont officiellement présenté à la mairie de Rome leur projet de réhabilitation du stade Flaminio . Reliée à la célèbre Piazza del Popolo par la longue Via Flaminia, cette enceinte historique de la ville , d’une capacité de 30 000 places, est aujourd’hui à l’abandon.…

CMF pour SOFOOT.com