La Lazio veut s’installer dans un stade historique de Rome
L’Olimpico bientôt désert ? Quelques semaines après que l’AS Roma a dévoilé son projet de nouveau stade, la Lazio a elle aussi ses propres plans.
Les Laziali ont officiellement présenté à la mairie de Rome leur projet de réhabilitation du stade Flaminio . Reliée à la célèbre Piazza del Popolo par la longue Via Flaminia, cette enceinte historique de la ville , d’une capacité de 30 000 places, est aujourd’hui à l’abandon.…
CMF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer