Au Brésil, une bagarre générale et une prise de judo sur le terrain

Ça cogne dur au Brésil : b agarre générale lors d’un quart de finale du Campeonato Gaúcho (championnat de football de l’État du Rio Grande do Sul). La Juventude et l’EC São José se sont séparés sur le score de 3-2, au terme d’une fin de match complètement folle.

Un ippon comme au judo

Les Periquitos ont recollé au score grâce à un penalty à la 90 e +10 , puis ont pris l’avantage une minute plus tard. L’atmosphère, très tendue en cette fin de rencontre, a déclenché une bagarre générale.…

