Le premier buteur du PSG en coupe d'Europe est décédé

À jamais le premier. Premier buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain en coupe d’Europe, Nambatingue Tokomon s’est éteint ce mardi à l’âge de 73 ans . Malade depuis de longs mois, l’ancien attaquant, que tout le monde appelait « Toko » était atteint d’un cancer. Toko a porté le maillot du club de la capitale durant cinq saisons entre 1980 et 1985.

La famille du Paris Saint-Germain est en deuil. Nambatingue Tokomon, que tout le monde appelait Toko, nous a quittés à l’âge de 73 ans. Le club adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. pic.twitter.com/ULTbjtWekh…

TM pour SOFOOT.com