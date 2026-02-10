Un ancien de la maison de retour à Lens cet été ?

Un ancien de la maison de retour à Lens cet été ?

Le contact n’a jamais été rompu. L’ancien Lensois Yannick Cahuzac pourrait , selon L’Équipe , faire prochainement son retour au RC Lens.

Âgé de 41 ans, il est depuis janvier 2024 entraîneur adjoint au FC Lorient , d’abord sous Régis Le Bris, puis sous Olivier Pantaloni. L’été 2023, il avait été en discussions avec l’OGC Nice pour rejoindre le staff technique, mais les ultras niçois avaient ressorti un retweet datant de 2014, lorsqu’il jouait encore pour Bastia, et leur protestation avait finalement bloqué sa venue sur la Côte d’Azur.…

JE pour SOFOOT.com