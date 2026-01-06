Rosenior officialise son départ de Strasbourg

Il est l’or, Rosenior.

Futur entraîneur de Chelsea, Liam Rosenior a donné une conférence de presse pour officialiser son départ du Racing Club de Strasbourg, ce mardi. « Bonjour, bonjour, a démarré celui qui a fait un aller-retour entre dimanche et lundi à Londres pour parapher son contrat. Je l’ai du après je match de samedi, j’étais focus sur Avranches. Ce samedi, je ne savais pas à quoi m’attendre. Mais entre temps, j’ai eu la permission de discuter avec Chelsea, de parler avec l’un des plus grands clubs du monde, le champion du monde des clubs. Chelsea, c’est un honneur, un honneur d’être associé à ce club. Aujourd’hui, ce jour, je serai probablement l’entraîneur de Chelsea. » …

UL pour SOFOOT.com