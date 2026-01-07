L'OL pourrait piocher au PSG pendant le mercato hivernal

Les titis peuvent se la jouer Gones. Selon Le Parisien , Noham Kamara serait sur les tablettes de l’Olympique lyonnais . Le club rhodanien, ne pouvant s’offrir de recrues trop coûteuses en raison de ses finances, cherche du renfort du côté de jeunes joueurs en quête de temps de jeu.

Et ça tombe bien, puisque le Titi parisien n’a disputé que 30 petites minutes en Coupe de France contre le club amateur de Fontenay le 20 décembre dernier (victoire 4-0 du PSG). …

SW pour SOFOOT.com