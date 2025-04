Roque Santa Cruz : « Le 9 doit avant tout être intelligent »

MG - BELO HORIZONTE - 09/26/2024 - SOUTH AMERICAN CUP 2024, CRUZEIRO x LIBERTAD - Roque Santa Cruz, Libertad player during the match against Cruzeiro at the Mineirao stadium for the 2024 South American Cup championship. Photo: Gilson Lobo/AGIF (Photo by Gilson Lobo/AGIF/Sipa USA) - Photo by Icon Sport

À bientôt 44 ans, Roque Santa Cruz n’a toujours pas raccroché les crampons. Mieux, l’emblématique attaquant paraguayen à la gueule d’ange s’éclate désormais dans un rôle de papa poule au Club Libertad, une sorte de PSG paraguayen.

Tu fêteras tes 44 ans cet été, mais tu continues à jouer et à marquer pour Libertad, le double champion du Paraguay en titre. Quel est ton secret ?

J’ai toujours envie et faim de me lever le matin pour aller m’entraîner. C’est le plus important. J’aime m’entraîner et prendre soin de mon corps, ça facilite les choses. Et, au cours de ma carrière, les nombreuses blessures ont fait que je n’ai pas joué un nombre de matchs pléthorique (un peu moins de 900 depuis 1997 tout de même, NDLR) . Même si j’ai beaucoup souffert de ça, c’est sûrement l’un des facteurs de ma longévité.…

Propos recueillis par Adrien Cornu, à Asuncion pour SOFOOT.com