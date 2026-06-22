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Room, Beiranvand et Vozinha : l'ordre des vieux gardiens du temps
information fournie par So Foot 22/06/2026 à 15:56

Room, Beiranvand et Vozinha : l'ordre des vieux gardiens du temps

Room, Beiranvand et Vozinha : l'ordre des vieux gardiens du temps

Tous les quatre ans, la Coupe du monde fait naître des superstars éphémères et les couvre de gloire. Insubmersibles le temps d'un match, d'une nuit ou d'un simple instant, certains gardiens deviennent de véritables héros et marquent la conscience collective. Avant de replonger dans l'anonymat le plus total lorsque l'été sera passé.

Ils pouvaient bien se prendre la tête à deux mains, ou simplement regarder vers le ciel, d’un air impuissant. Comme tous leurs coéquipiers, Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku ont été littéralement incapables de faire trembler les filets ne serait-ce qu’une seule fois ce samedi soir malgré leur ultra-domination face à l’Iran (23 tirs à 7). La faute à une certaine maladresse rédhibitoire à ce niveau, oui, mais pas que. Le grand coupable, ou plutôt le grand héros de la soirée si on se place du côté iranien, est un épouvantail nommé Alireza Beiranvand. Légende en Iran (c’est déjà son troisième Mondial après 2018 et 2022), le portier de 33 balais a effrayé les Diables rouges avec pas moins de sept parades déterminantes, dont une absolument magistrale au sol. De quoi choquer les vieillissantes stars belges, restées incrédules face à une telle prouesse. Cela ne fait pas encore deux semaines que le coup d’envoi de la Coupe du monde 2026 a été sifflé, et les exploits se multiplient au fil des matchs et des nuits nord-américaines. Les honneurs sont surtout dirigés vers les derniers remparts, qui n’ont jamais aussi bien porté leur nom tant ils brillent de mille feux depuis le 12 juin.

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Par Vincent Miffon pour SOFOOT.com

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