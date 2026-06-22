Un renfort de poids pour la République démocratique du Congo au Mondial
Renfort de luxe pour les Léopards. Absent face au Portugal (1-1), le célèbre supporter de la République démocratique du Congo, Michel Kuka Mboladinga, alias « Lumumba », sera bien présent dans les tribunes du stade de Guadalajara pour la rencontre contre la Colombie . C’est sur ses réseaux sociaux que l’homme-statue a partagé son arrivée au Mexique, vêtu de son iconique blaser bleu électrique.
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