Le sélectionneur turc conforté malgré l'élimination

Le pari de la continuité. Après l’élimination précoce de la Turquie , battue par le Paraguay (0-1) malgré près de 30 tirs, le sort du sélectionneur Vincenzo Montella a, logiquement, été questionné. Interrogé sur ce sujet en conférence de presse ce lundi, le président de la fédération turque de football, Ibrahim Haciosmanoglu, a rapidement mis fin au suspense en confortant le technicien italien.

« Nous soutiendrons l’entraîneur et les joueurs , a-t-il déclaré. Ce n’est pas un club. Dans les clubs, les échecs sont précisément dus à un manque de continuité. On ne peut pas se séparer de 15 joueurs et en faire venir 15 nouveaux. Nous n’échangerions jamais ceux avec qui nous avons partagé cette aventure contre d’autres que nous rencontrerions en chemin ». …

TM pour SOFOOT.com