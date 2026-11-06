Patrice Lair se fracture la malléole à l'entraînement
La blessure qu’on n’avait pas vue venir. Le Montpellier FC s’est déplacé sur la pelouse du Paris FC sans Patrice Lair ce vendredi. Le club héraultais, actuellement huitième de Première Ligue, a annoncé que l’entraîneur s’est « blessé lors d’un entraînement » , ce qui l’obligera à rester « temporairement éloigné du banc de touche » . Un communiqué mystérieux, qui n’en dit pas beaucoup…
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