Ronaldo parti, c’est Rodrigo Mora qui s’occupe de planter des ciseaux

Le Portugal a rarement été autant médiatisé que cette semaine. Alors que Cristiano Ronaldo a provoqué un boom médiatique en quittant le rassemblement national, les Lusitaniens continuent de faire parler d’eux . Mais de la bonne manière cette fois. À l’échelon inférieur, chez des Espoirs en pleine période de qualifications pour le prochain Euro, c’est la fête.

Ce mercredi soir, les U21 se sont imposés 4-0 contre les jeunes de Gibraltar . Pas l’exploit du siècle quand on sait qu’ils leur avaient collé onze pions il y a un an. Mais cette fois, les supporters présents au stade ont assisté à une pépite de but. L’œuvre de Rodrigo Mora . Sur un ballon repoussé en l’air par la défense adverse, le milieu offensif de la Roma n’hésite pas : ciseau acrobatique qui termine en lucarne . Un geste qui a surpris tous ses coéquipiers.…

AC pour SOFOOT.com