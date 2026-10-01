Haaland envoie une compagnie aérienne au tribunal pour une histoire de queue-de-cheval
Une histoire tirée par les cheveux. Avant qu’il ne choque toute la planète (et Zlatan) avec ses cheveux coupés, Erling Haaland arborait une belle tignasse blonde , qu’il attachait souvent en queue-de-cheval. Un symbole du Norvégien, reconnaissable par tous. Et ça, la compagnie aérienne Norwegian Air Shuttle l’avait bien compris. Au point d’ utiliser cette queue-de-cheval pour faire sa promotion . Pas du tout du goût d’Erling. Vraiment pas à son goût, puisqu’il a porté plainte.
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