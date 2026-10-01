Dans un match hautement symbolique, Konyaspor et la Palestine font match nul

Bien plus qu’un match. Ce mercredi soir s’est tenu un match un peu spécial. Par son format, d’abord : un club contre une sélection, mais surtout par la symbolique de la rencontre. Le club turc de Konyaspor accueillait la Palestine , devant 42 000 personnes, dans une soirée où le football n’était que le point de départ de nombreux messages.

Sur le terrain, tout a commencé très vite, avec l’ouverture du score par les Turcs dès la deuxième minute. C’était avant que Mohammed Sandouqa ne plante à deux reprises (12 e , 25 e ). Un ancien de la Ligue 1, Mostafa Mohamed, est venu rapidement remettre les deux équipes à égalité (28 e ). Le score ne bougera plus. Comme le chrono au moment d’afficher 89 minutes et 59 secondes . Officiellement, le match ne sera donc jamais fini. Mais c’est loin d’être une erreur. « Le match est reporté jusqu’à ce que la Palestine soit libre » , affichaient les écrans géants du stade de Konya.…

LP pour SOFOOT.com