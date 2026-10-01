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Dans un match hautement symbolique, Konyaspor et la Palestine font match nul
information fournie par So Foot 01/10/2026 à 12:13

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Dans un match hautement symbolique, Konyaspor et la Palestine font match nul

Dans un match hautement symbolique, Konyaspor et la Palestine font match nul

Bien plus qu’un match. Ce mercredi soir s’est tenu un match un peu spécial. Par son format, d’abord : un club contre une sélection, mais surtout par la symbolique de la rencontre. Le club turc de Konyaspor accueillait la Palestine , devant 42 000 personnes, dans une soirée où le football n’était que le point de départ de nombreux messages.

Sur le terrain, tout a commencé très vite, avec l’ouverture du score par les Turcs dès la deuxième minute. C’était avant que Mohammed Sandouqa ne plante à deux reprises (12 e , 25 e ). Un ancien de la Ligue 1, Mostafa Mohamed, est venu rapidement remettre les deux équipes à égalité (28 e ). Le score ne bougera plus. Comme le chrono au moment d’afficher 89 minutes et 59 secondes . Officiellement, le match ne sera donc jamais fini. Mais c’est loin d’être une erreur. « Le match est reporté jusqu’à ce que la Palestine soit libre » , affichaient les écrans géants du stade de Konya.…

LP pour SOFOOT.com

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