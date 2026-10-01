Le Portugal a déjà remplacé Ronaldo
À peine parti, déjà remplacé. CR7, c’est fini. Maintenant, c’est RL7. Cristiano Ronaldo a fait faux bond à la sélection, provoquant ainsi l’incompréhension de tout le monde. Qu’à cela ne tienne pour les Portugais, qui lui ont déjà trouvé un remplaçant. Du moins pour ce qui est du numéro 7. Ainsi, selon la liste de l’UEFA actualisée ce matin, c’est Rafael Leão qui portera le mythique n° 7 ce jeudi soir contre le Danemark . Ronaldo a, quant à lui, disparu de l’effectif.
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