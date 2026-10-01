Quelles sanctions pour Manchester City ?

L'étau se resserre autour de Manchester City, reconnu coupable de 114 infractions aux règles financières de la Premier League. Maintenant, il s'agit de fixer des sanctions, ce qui n'est pas une mince affaire. Petit test comparatif des options sur la table.

→ Une amende

La solution la plus soft . Les amendes, ça fait peur à ceux qui tentent de frauder la SNCF, mais pas aux clubs de foot. Manchester City ne manque pas de ressources donc soyons clairs : toucher à son porte-monnaie serait faire preuve de faiblesse. À moins que la commission indépendante ne fixe la prune à 830,7 millions de livres (un milliard d’euros), le montant sur lequel le club a menti pour gonfler ses chiffres de revenus ? Là, ça ferait du bruit.

Notre avis : ⭐. On parle quand même de 114 INFRACTIONS, donc il ne faut pas se moquer de nous. Il faut taper plus fort. À la limite, oui pour une amende, mais si et seulement si on y ajoute une sanction complémentaire. Les Bisounours, c’est fini.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com