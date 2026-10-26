Le meilleur gardien de la saison est Espagnol

Le meilleur gardien de la saison est Espagnol

Les gants d’or. Unai Simón est sacré meilleur gardien de la saison, succédant à Gianluigi Donnarumma au palmarès du trophée Yachine. Récompensé d’une saison marquée par une victoire en Coupe du monde, la muraille ibérique noircit une nouvelle ligne de son palmarès. Le cauchemar des Bleus s’est vu remettre cette récompense par le seul et unique Peter Schmeichel.

Le gardien de 29 ans succède à Gianluigi Donnarumma, tenant du titre absent des nommés. Il a été préféré à Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Joan García, Gregor Kobel, Emiliano Martínez, Édouard Mendy, David Raya, Matveï Safonov et Vozinha.…

SW pour SOFOOT.com