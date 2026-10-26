Le PSG écarte l'OL et retrouve son trône en Ligue 1

Le PSG écarte l'OL et retrouve son trône en Ligue 1

En pleine cérémonie du Ballon d'or, le PSG s'est imposé au Parc des Princes contre l'OL (2-0), avec des buts de Senny Mayulu et Mika Godts. Et revoilà Paris sur le trône de la Ligue 1.

PSG 2-0 Lyon

Buts : Mayulu (72 e ) et Godts (84 e ) pour le PSG

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Par Clément Gavard pour SOFOOT.com