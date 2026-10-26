Le meilleur entraîneur de l'année est espagnol

L’Espagne, encore elle. Luis de la Fuente s’est vu décerner le trophée du meilleur entraîneur de la saison, des mains de Rafael Benítez. Après avoir triomphé à l’Euro en 2024, le divin chauve de 65 piges a remporté la Coupe du monde cet été avec la Roja. Le sélectionneur est sous contrat avec l’Espagne jusqu’en 2028.

Quatre espagnols, dont deux Luis (Mikel Arteta, Luis de la Fuente, Unai Emery et Luis Enrique) et Vincent Kompany étaient en lice pour ce prix. Le Belge, en convalescence à Munich, n’a pas pu être présent, comme Luis Enrique. Le vainqueur du trophée la saison dernière était en balade domestique au Parc des princes.…

UL pour SOFOOT.com