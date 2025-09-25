Ronaldo et Cafu s’interrogent sur un retour de Neymar en sélection

Vers la fin du Pai ta on ?

Neymar doit-il faire son retour en sélection ? Une question que personne ne se serait posée il y a encore quelques années, tant sa présence était une évidence. Mais le Brésilien n’a pas joué le moindre match avec la Seleção depuis bientôt deux ans . De retour à Santos au Brésil depuis le début de l’année, Ney n’est toujours pas à 100%, condition fixée par son nouveau sélectionneur Carlo Ancelotti.…

KM pour SOFOOT.com