Ronaldinho trouve que Luis Enrique fait du bon travail à Paris

Ouf, il a survécu à son séjour à Angers !

Ronaldinho fête ses 45 ans, a dû faire quelques belles chouilles pour fêter ça, et en a profité pour donner une longue interview à L’Équipe . Outre une anecdote croustillante sur ses soirées « en maillot et crampons en boîte de nuits » , son actualité vinicole et quelques banalités, le Brésilien apprécie le parcours de Luis Enrique sur le banc du PSG : « C’est quelqu’un qu’on aime. Il est entier. Il donne tout. Il sait ce qu’il fait, ce qu’il construit. On s’est croisé à Barcelone quand je suis arrivé. J’admire beaucoup cette personne et je la respecte. » …

UL pour SOFOOT.com