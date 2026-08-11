Ronaldinho prêt à inverstir à Monaco ?

Ronnie au rebond. Provisoirement exclu de la Betclic Élite pour des casseroles financières, le club de basket de Monaco attend son sauveur. Et celui-ci pourrait bien être Ronaldinho en personne . D’après L’Équipe , l’ancien dribbleur brésilien se serait officiellement porté candidat à la reprise du club du Rocher, appuyé par un fond d’investissement andorran, Clayton Sport . Un projet donc mené en parallèle de ses aventures à Ravenne.

À l’image d’une égérie d’une marque, Ronaldinho serait la tête de gondole de ce fonds de la principauté nichée entre la France et l’Espagne et pourrait également être tenté par une opération marketing de grande taille en équipant Monaco de sa marque « R10 », créée en collaboration avec Nike.…

ABS pour SOFOOT.com