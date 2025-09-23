Ronaldinho et Lionel Messi félicitent Ousmane Dembélé pour son Ballon d’or
Dix Ballons d’or à eux trois.
Ousmane Dembélé a rejoint le cercle des Ballons d’or , vingt ans après Ronaldinho, qui lui a remis le trophée ce lundi soir. Le Brésilien, lui aussi passé par le FC Barcelone et le PSG, a désormais comme Dembouz remporté le triplé ultime : Ballon d’or – Ligue des champions – Coupe du monde. Présent à la cérémonie, Ronnie a tenu à féliciter les lauréats de la soirée, dont le nouveau Ballon d’or, dans un post sur Instagram . …
KM pour SOFOOT.com
