Ronald Araújo revient sur ses problèmes de santé mentale et parle de dépression

Le bout du tunnel. Après une pause loin du football en fin d’année 2025, Ronald Araújo, en proie à des problèmes de santé mentale, a retrouvé les terrains en début d’année 2026. Pour Mundo Deportivo, le défenseur du Barça a accepté de revenir sur cette période, utilisant sans détour le terme de dépression . « Je me sens différent et j’en suis content, parce que je me sens plus à l’aise, plus heureux , a ainsi déclaré le défenseur. J’ai senti que le pire était passé et je vois les choses d’une autre manière . »

Une anxiété devenue dépression

S’il considère sa situation comme un « cumul de choses », il a souligné qu’il ne se sentait pas bien depuis un long moment déjà : « J’étais anxieux pendant un an et demi et ça s’est transformé en dépression, et je jouais comme ça ». Alors Araújo a trouvé la force de dire stop et de « demander de l’aide ». Insistant sur le soutien de sa famille, de tout son club, des joueurs aux dirigeants, des fans, il a appuyé sur le fait de « comprendre qu’il y a des professionnels pour nous aider (sic) ».…

JF pour SOFOOT.com