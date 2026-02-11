Le bilan catastrophique de Thomas Frank sur le banc de Tottenham

Un top 4 en Ligue des champions est une chose, une 16 e place en Premier League en est une autre. Avec seulement 7 victoires contre 8 matchs nuls et 11 défaites , Tottenham ne sort pas la tête de l’eau cette saison. Et c’est Thomas Frank qui en a fait les frais ce mercredi matin, remercié par la direction des Spurs .

Un bilan cata sur le banc des Spurs

Selon Opta , Thomas Frank a obtenu en moyenne 1,12 point par match à la tête de Tottenham en Premier League (29 points en 26 matchs), soit le plus faible ratio de tous les entraîneurs de cette équipe ayant dirigé au moins 5 matchs dans ce championnat .…

SW pour SOFOOT.com