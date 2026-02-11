Mathias Pogba s'exprime au sujet du retour compliqué de son frère
Espoirs déchus. Alors que Paul Pogba n’a disputé que trois petits match avec l’AS Monaco cette saison, son frère Mathias s’est exprimé à propos de son retour au micro de RMC dans l’émission Rothen s’enflamme .
« C’est de la frustration, pas que pour lui mais pour tout le monde dans la famille, déplore Mathias Pogba. Je lui avais dit qu’il ne pouvait pas revenir à 100% tout de suite. On attendait mieux de son retour. La réalité l’a eu. Le corps n’était plus habitué à ce genre de rythme à haute intensité. On n’est pas des robots. Quand tu reviens, il faut faire petit à petit sinon il t’envoie des signaux. C’est exactement ce qui lui arrive. » …
SW pour SOFOOT.com
