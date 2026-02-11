 Aller au contenu principal
Tottenham vire son entraîneur Thomas Frank
information fournie par So Foot 11/02/2026 à 12:01

Tottenham vire son entraîneur Thomas Frank

Tottenham vire son entraîneur Thomas Frank

Tous les clubs n’annoncent pas le départ de leur coach dans la nuit. Après la défaite à domicile contre Newcastle ce mardi soir, Tottenham a limogé son entraîneur principal Thomas Frank, a officialisé le club londonien ce mercredi matin.

La veille, pourtant, le technicien se voulait encore confiant, affirmant être « convaincu » qu’il serait toujours sur le banc lors du derby du nord de Londres contre Arsenal, prévu dimanche. Il se disait même « sûr à 1 000 % » d’être l’homme qu’il faut pour occuper le poste d’entraîneur des Spurs. Raté.…

