Ronald Araújo est-il un poids pour le Barça ?

Expulsé juste avant la pause après un deuxième jaune en dix minutes, Ronald Araújo a précipité la chute des siens contre Chelsea qui n’en demandait pas tant. En étant à nouveau le maillon faible du Barça dans un grand match, l'Uruguayen confirme son déclin sportif, amorcé il y a déjà un moment.

Une image pour symboliser Ronald Araújo : la 43 e minute d’un Chelsea-Barça à sens unique, le moment choisi par le défenseur uruguayen pour faire n’importe quoi, c’est-à-dire un croche-patte grossier à Marc Cucurella pour pousser M. Vinčić à lui adresser une seconde biscotte pour l’envoyer à la douche plus tôt que prévu. Le clou d’un triste spectacle dans une première période où il aura multiplié les mauvais placements, les retards coupables et les relances foireuses. Le FC Barcelone a bien des soucis, cette saison, mais Araújo en est un qui traîne depuis trop longtemps.

Oh l'énorme tacle en retard d'Araújo sur Cucurella 😱 Le défenseur du Barça avait déjà un jaune, ça fait logiquement rouge et les Catalans sont à 10 🤐#CHEBAR | #UCL pic.twitter.com/xclxI9pT1W…

Par Victor Marie pour SOFOOT.com