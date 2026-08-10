Ronald Araújo débarque à Liverpool

Avec le départ d’Ibrahima Konaté pour Madrid, les dernières années de Van Dijk et l’apprentissage de Jérémy Jacquet, il était clair que Liverpool se pencherait sur un autre défenseur central sur le mercato. Chose faite avec l’arrivée d’un certain Ronald Araújo sur les bords de la Mersey . Personnage ayant fait les gros titres l’an dernier, l’homme aux 213 matchs en Catalogne avait demandé un « break » au beau milieu de la saison. Ce repos accepté par Hansi Flick lui permettra une retraite spirituelle à Jérusalem, Nazareth et Bethléem.

Embed t.co…

MP pour SOFOOT.com