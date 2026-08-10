Retour en Turquie pour Arthur Masuaku

Formé à Lens à partir de ses dix ans, Arthur Masuaku avait réalisé un retour aux sources en revenant dans l’Artois, prêté par Sunderland. Dans l’ombre d’un Matthieu Udol exceptionnel sur le côté gauche, celui qui a fait ses débuts professionnels à Valenciennes se contentera de six apparitions, ponctuées par une Coupe de France historique. Malgré son lot d’émotions, le latéral congolais ne laissera pas un souvenir impérissable et a dû retourner à la case départ. Plus pour longtemps.

Un beau coup de Masuaku

À trente-deux ans, celui qui a réalisé une jolie Coupe du monde avec la RD Congo fait ses adieux à la Premier League pour revenir dans un pays qu’il connait bien. Après avoir servi trois ans au Besiktas, Arthur Masuaku arrive du côté de Konyaspor, retrouvant son compatriote Jackson Muleka. Ayant signé pour deux ans, il découvrira un cadre moins paradisiaque qu’Istanbul, dans lequel un certain Paul Bernardoni a vécu un cauchemar.…

MP pour SOFOOT.com