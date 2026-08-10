Des matchs de Ligue 3 disponibles gratuitement sur YouTube

Comme au bon vieux temps. Lancée il y a quelques jours, la Ligue 3 a connu une jolie soirée d’une inauguration malgré quelques problèmes techniques. Qu’à cela ne tienne, Ligue 1+, diffuseur de la compétition jusqu’en 2029 a annoncé un petit cadeau pour les prochaines semaines. Pour les deuxième et troisième journées de la compétition, une rencontre du multiplex sera offerte gratuitement aux téléspectateurs, retransmise sur sa chaîne YouTube.

Enfin du foot en clair

Le vendredi 14 août à 19 heures, les amateurs du football français pourront se sustenter d’une affiche entre Villefranche et le Paris 13 Atletico. Tandis que nous resterons dans la région pour la soirée du jeudi 20 août, avec Bourg-Péronnas qui accueillera la sensation Thionville. Une initiative apparemment due au fait que les deux rencontres seront sur Ligue 1+ 10 (canal indisponible pour les abonnés Orange) , mais qui fera penser à l’époque révolue où tout le National était disponible gratuitement.…

MP pour SOFOOT.com