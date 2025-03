Romelu Lukaku rétablit la vérité sur son passage à Chelsea

Romelu règle ses comptes/

Dans une interview donnée au Corriere Dello Sport , Romelu Lukaku est revenu sur son profil de jeu et comment ses échecs en Angleterre l’ont construit. Le Belge avait visiblement besoin de rétablir certaines vérités sur son passage à Chelsea : « Je n’étais pas seul à Chelsea, Aubameyang et Ziyech étaient également hors du projet. Ils nous ont fait changer dans le vestiaire des jeunes. C’est du business, le club vous dit qu’il ne veut plus de vous et souvent aussi où vous finirez. Mais si c’est vous qui voulez partir, vous ne pouvez pas le faire. Les entreprises ont des relations avec la presse et elles vous causent des ennuis, elles vous font passer pour une personne que vous n’êtes pas. » …

RA pour SOFOOT.com