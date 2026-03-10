 Aller au contenu principal
Ahmed Kantari n'est plus l'entraîneur du FC Nantes, Vahid Halilhodžić pisté
10/03/2026

Le temps d’effacer Raymond Domenech des tablettes et puis s’en va. Ahmed Kantari n’est plus le coach du FC Nantes. L’ancien défenseur central n’a pas survécu à la défaite des canaris contre Angers ce samedi (0-1) , son huitième revers en dix rencontres de Ligue 1. Le FC Nantes est 17 ème du Championnat et va donc connaître un troisième entraîneur cette saison , et son sixième lors des deux dernières saisons, après Pierre Aristouy, Jocelyn Gourvennec, Antoine Kombouaré, Luís Castro et donc Ahmed Kantari.

Coach Vahid, le retour

Vahid Halilhodžić devrait le remplacer, selon les infos de Ouest-France . Il devrait faire ses débuts à la Beaujoire contre Auxerre, le 22 mars prochain, alors que le FC Nantes est au repos ce week-end, après le report du match PSG-Nantes.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com

Sport
