L'équipe nationale autrichien tient sa recrue

Il préfère Mozart à Shakespeare. C’était dans les cartons, c’est officiel : Carney Chukwuemeka est désormais éligible pour évoluer avec l’équipe nationale d’Autriche . La FIFA a approuvé le changement de nationalité sportive du milieu de terrain du Borussia Dortmund ce lundi.

L’Autriche au détriment de l’Angleterre et du Nigeria

Né à Vienne de parents nigérians, Carney Chukwuemeka a grandi en Angleterre et pouvait représenter les Three Lions , l’Autriche ou le Nigeria . Malgré ses multiples apparitions avec les équipes jeunes de l’Angleterre, le milieu de 22 ans s’est laissé convaincre par Ralf Rangnick , le sélectionneur autrichien, de défendre les couleurs de son pays de naissance.…

CT pour SOFOOT.com