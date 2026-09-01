Romain Del Castillo quitte la Ligue 1

Del Castillo en Espagne : c’est un pléonasme. Comme attendu, l’ancien joueur du Stade brestois rejoint officiellement les rangs d’Osasuna. L’homme aux 151 matchs avec Brest s’envole à Pampelune pour une somme proche du million d’euros, assortie d’un bonus à hauteur des 450 000 euros .

Ce départ constitue évidemment une importante perte pour Brest, club désormais dépourvu d’un joueur qui aura tout de même planté 30 buts et délivré 31 passes décisives lors de son passage.…

ABS pour SOFOOT.com